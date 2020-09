Focolaio di Coronavirus a Salemi, sale a 8 il numero dei positivi

Salgono a 8 i contagiati a Salemi. A darne notizia è il sindaco del comune trapanese in un post su Facebook.

"La nuova persona contagiata - spiega Domenico Venuti - rientra nell'ambito familiare dei precedenti casi già emersi e si era già posta in quarantena. Le condizioni di salute degli otto contagiati al momento non destano preoccupazione. In giornata arriveranno gli esiti di altri tamponi".

Torna dunque la paura a Salemi, che nella prima fase dell'epidemia era tra le zone rosse in Sicilia. "Con il dipartimento Prevenzione dell'Asp - aggiunge il sindaco - si sta facendo una massiccia azione di screening sulla base dei contatti ricostruiti. In questa fase sono fondamentali l'autoisolamento e il confronto con i medici. Prima di ricorrere al tampone è necessario chiedere consiglio al proprio medico: il ricorso a questo tipo di esame, infatti, può essere poco utile se effettuato nei tempi sbagliati rispetto al possibile contatto con una persona positiva".

Intanto, il primo tampone effettuato dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida è risultato negativo. Tranchida nei giorni scorsi aveva cenato in un ristorante di Salemi il cui proprietario è risultato positivo al Covid. Il sindaco si era messo subito in isolamento volontario, attende adesso il secondo test prima di riprendere l’attività.

