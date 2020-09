Coronavirus, un caso positivo al tampone a Castellammare: si monitorano i contatti

Un nuovo caso di positività al coronavirus si è verificato a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Lo ha comunicato il sindaco Nicolò Rizzo.

«Le autorità sanitarie mi hanno confermato un caso di positività al Covid-19 di un cittadino castellammarese, già in isolamento ed in buono stato di salute - dice il sindaco -. Sono in corso altri tamponi di verifica. Comunicheremo tempestivamente ulteriori sviluppi».

«Auguro una pronta guarigione al nostro concittadino ed invito tutti a mantenere la calma e rispettare le misure di contenimento in questo momento così delicato e di aumento della diffusione del virus: è obbligatorio indossare le mascherine anche all'aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale e adottare le misure igieniche previste, come il continuo lavaggio delle mani o l'utilizzo di disinfettanti. Obbligo di quarantena e quarantena volontaria per chi ha frequentato aree a rischio e locali dove sono stati riscontrati focolai. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie che nelle prossime ore ci aggiorneranno -conclude il sindaco Nicolò Rizzo- sugli esiti degli altri tamponi effettuati a concittadini».

