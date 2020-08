Trovata la donna scomparsa a Marsala, si era allontana da casa

È stata ritrovata la giovane marsalese di 26 anni, Rosanna Vutano, la cui scomparsa era stata denunciata sabato scorso dai familiari. Ne dà notizia il Comune di Marsala: «La donna sarebbe in buone condizioni di salute, anche se è stata accompagnata in ospedale per un check-up medico».

Di Rosanna Vutano non si avevano più notizie da sabato mattina, alle 7,30, quando è uscita dalla sua abitazione di contrada Ciancio, alla periferia est di Marsala.

La giovane è stata rintracciata dagli uomini delle forze dell’ordine in un’area di servizio della provincia di Palermo. Già due anni fa la giovane si era allontanata da casa.

