Trapani, accoltellò il vicino: arrestato dopo oltre un mese per tentato omicidio

Tratto in arresto per il reato di tentato omicidio un sessantasettenne trapanese.

L’uomo, ora posto agli arresti domiciliari, lo scorso 19 luglio aveva accoltellato un suo vicino di casa di 45 anni per futili motivi. L’arresto del sessantasettenne è avvenuto da parte degli agenti della Squadra Mobile di Trapani in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, su richiesta della locale Procura.

Dopo più di un mese di indagini finalmente gli investigatori sono riusciti ad individuare il vero motivo della lite che sfociò poi nell’accoltellamento in via Spalti.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE