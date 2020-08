Picchia ed insulta la moglie: arrestato un 52enne a Mazara del Vallo

Ancora un arresto per maltrattamenti nel Trapanese. Lo scorso 28 agosto i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mazara del Vallo, sono intervenuti presso un’abitazione per una lite in famiglia, dove era stato poco prima segnalato un uomo mazarese, 52enne, in stato di agitazione e resosi responsabile di un’ennesima aggressione nei confronti della moglie.

L’uomo, dopo un diverbio per futili motivi, era andato in escandescenza, e aveva iniziato a danneggiare con una sedia la vettura della moglie parcheggiata per strada. Ha poi iniziato ad aggredire fisicamente la donna procurandole ferite, fortunatamente non gravi.

L’uomo, anche alla presenza dei militari, ha continuato a minacciare la donna ed è stato accompagnato in caserma per gli approfondimenti del caso.

Dalle indagini è emerso che l’uomo si era reso responsabile di diverse aggressioni fisiche e psicologiche nei confronti della moglie, costringendo la donna anche ad abbandonare il tetto familiare. L’uomo è stato dichiarato in arresto per i reati ipotizzati di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento e condotto presso il carcere di Trapani.

© Riproduzione riservata