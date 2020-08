Mazara del Vallo, picchia la moglie e le distrugge l'auto: arrestato un 52enne

I carabinieri di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, hanno arrestato, la notte del 28 agosti, un uomo mazarese di 52 anni per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, dopo una lite per futili motivi, ha prima distrutto con una sedia l'auto della moglie e si è poi scagliato contro la donna.

I militari della Sezione Radiomobile diretta dal Maresciallo Maggiore Vincenzo Fontana sono intervenuti presso un'abitazione su segnalazione di un privato. L'uomo poi arrestato aveva compiuto l'ennesima aggressione nei confronti della moglie.

Dopo una lite per futili motivi, infatti, ha iniziato a colpire l'auto della moglie con una sedia. Non pago di quanto fatto, si è poi scagliato contro la donna procurandole ferite, fortunatamente non gravi.

Il 52enne è stato fermato dall'intervento dei carabinieri, nonostante inizialmente non accennasse a calmarsi continuando invece a minacciare pesantemente la donna. Data la gravità degli episodi, è stato accompagnato in caserma per gli approfondimenti del caso.

Da quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si era reso responsabile di una nutrita serie di aggressioni fisiche e psicologiche nei confronti della moglie, costringendo la donna anche ad abbandonare il tetto familiare. Pertanto è stato dichiarato in arresto per i reati ipotizzati di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento e condotto quindi presso il carcere di Trapani.

Si tratta dell'ultimo intervento, in ordine di tempo, nell'ambito della cosiddetta "Rete Antiviolenza dei Carabinieri” sui territori di Mazara del Vallo, Campobello e Salemi, in atto da gennaio 2019. Da allora sono stati effettuati diciannove arresti e quarantacinque denunce.

