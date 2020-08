Lo Zingaro devastato dagli incendi, chiusa al pubblico la Riserva

Il vasto incendio del 29 agosto ha devastato la riserva naturale dello Zingaro, nel Trapanese. A partire da oggi, la zona rimarrà chiusa al pubblico fino a nuove disposizioni.

«Da domani la Riserva resterà chiusa sino nuova disposizione causa incendio del 29 agosto», è l’avviso comparso giorno 30 sulla pagina ufficiale Facebook della riserva dopo il devastante incendio - esteso dal fronte di San Vito Lo Capo fino al lato opposto, quello di Scopello - che ha distrutto gran parte della flora e della macchia mediterranea della prima riserva naturale orientale della Sicilia, istituita nel 1981.

Per avere la meglio sulle fiamme - quasi certamente di origine dolosa e alimentate dalle alte temperature e dal vento di scirocco - per oltre 24 ore sono stati impegnati uomini e mezzi del vigili del fuoco, della Protezione civile, del corpo forestale. In volo anche due Canadair e elicotteri del Corpo forestale.

