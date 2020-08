Coronavirus, positivo il titolare di un ristorante a Salemi: "Chi è stato nel locale negli ultimi 15 giorni contatti il medico"

Un nuovo contagio di coronavirus a Salemi. Si tratta di un caso legato al ristorante "La Giummara". A darne notizia il sindaco Domenico Venuti che ieri aveva comunicato la positività di uno dei proprietari del ristorante, che ha autorizzato la diffusione della notizia visto l’interesse di salute pubblica. L’attività del ristorante e del B&B ad esso collegato è stata sospesa e il lavoro di tracciabilità dei contatti da parte dell’Asp ha già portato ai primi tamponi.

"Il totale dei positivi in città sale quindi a due - spiega il sindaco - So che in queste ore girano per le chat dei numeri sui contagi che non hanno alcun fondamento di realtà: vi esorto quindi, come già avvenuto in passato, a reperire le informazioni soltanto sui canali ufficiali, a non cadere nella disinformazione e a non cedere a inutili allarmismi. Sono in contatto continuo con l'Asp di Trapani che ha già eseguito numerosi tamponi, i cui risultati arriveranno nelle prossime ore. Invito chiunque sia stato negli ultimi 14 giorni nel locale, oppure ospite del B&B, a porsi in autoisolamento, a contattare il proprio medico curante e il servizio di Prevenzione dell'Asp ai seguenti numeri: dott. Passanante 3383602768; dott. Giaramida 3739044468; dott. Pollina 3278478331”.

Ha precisato inoltre che non bisogna farsi prendere dal panico, rinnovando l’invito al rispetto delle misure anti coronavirus ai propri concittadini: “Non servono allarmismi, serve la massima cautela. Rinnovo l'invito a mantenere le distanze e a utilizzare sempre le mascherine: i nostri comportamenti sono fondamentali per impedire la circolazione del virus. Vi terrò aggiornati su tutti gli sviluppi”.

Al momento non si sa quanti siano i frequentatori abituali del locale, ma pare che l’episodio coinvolga l’intera provincia di Trapani. Infatti anche il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, si trova in isolamento domiciliare.

Il primo cittadino ha informato i propri concittadini attraverso i social network: “Io stesso, nei giorni scorsi mi sono trovato presso il ristorante La Giummara - scrive - e ho deciso di auto isolarmi fino a quando effettuero’ gli esami che saranno in grado di escludere il contagio, nel contempo ho messo in atto tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo.

Sono certo che tutti i concittadini interessati da questa vicenda risponderanno con grande senso di responsabilità.

Ricordo a tutti di continuare a mantenere il distanziamento e l’uso delle mascherine".

