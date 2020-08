Trapani, un latitante tunisino arrestato dopo lo sbarco clandestino

Si era rifugiato nuovamente in Tunisia dopo una condanna comminata dal Tribunale di Bergamo per il reato di spaccio di stupefacenti. Dopo nove anni, l’uomo, un cittadino tunisino, ha pensato bene di fare ritorno in Italia, precisamente a Trapani, dove è stato però arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura.

Il trentaseienne è stato fermato a largo della costa marsalese, assieme ad altri connazionali, e condotto presso gli uffici della Questura per gli accertamenti relativi alla valutazione della sua posizione sul territorio nazionale.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE