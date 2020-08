Incendio di vaste dimensioni a Scopello, "minacciata" la riserva dello Zingaro

Brucia la Sicilia nell'ultimo week end di agosto. Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco hanno distrutto ettari di macchia mediterranea a Scopello, arrivando a minacciare la riserva dello Zingaro.

Stamattina, come si vede dalla foto, sulla zona c'è una fitta nube nera visibile a tanto chilometri di distanza. Le fiamme hanno interessato, in particolare, la zona di Sarmuci/Grotticelli e non hanno riguardato i centri abitati. Sul posto, per spegnere gli incendi sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile ma le operazioni sono state rese difficoltose dal vento di scirocco.

