Fognature a Trapani, ultimati i lavori del primo cantiere

Sono terminati i lavori della condotta che collega le pompe di adduzione di via Marsala al depuratore consortile di Nuba. Da più di 20 giorni Trapani è tagliati in due a causa della rottura.

“I lavori continuano sulla vecchia linea - afferma l’assessore all’Ecologia Ninni Romano - che verrà utilizzata come riserva in caso di ulteriori rotture della condotta principale anche al fine di evitare gli incresciosi sversamenti in mare.”

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

