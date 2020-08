In fiamme impianto per i rifiuti: allarme a Trapani, nuvola nera sulla città

Un incendio di notevoli dimensioni è divampato questa mattina in contrada Belvedere, che si trova fra Trapani e Paceco, presso l’impianto di riciclaggio gestito dalla Trapani Servizi e usato per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le fiamme hanno avvolto due capannoni, uno dei quali in costruzione, l’altro colmo di rifiuti. Sono subito intervenuti i dipendenti, poi sul luogo sono arrivati i vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri e l'assessore all'ecologia del Comune di Trapani, Ninni Romano.

Le cause del rogo sono in coso d’accertamento. Le fiamme si sono allargate in maniera più rilevante anche a causa del forte vento di scirocco.

Il rogo, spiega l'assessore regionale all'Energia Alberto Pierobon "pare abbia praticamente distrutto il Tmb, che serve a trattare i rifiuti in ingresso in discarica. Ci siamo attivati immediatamente assieme al direttore Calogero Foti per trovare soluzioni ed evitare che ci siano ripercussioni sul sistema a livello regionale".

"Sono in contatto con le istituzioni e le forze dell’ordine - aggiunge -. Vogliamo andare fino in fondo. Senza tirare conclusioni affrettate, prendiamo atto che ancora una volta, nel fine settimana, si verifica un incendio in un impianto di rifiuti. Da tempo abbiamo posto attenzione su questi fenomeni raccogliendo dei dati che stiamo approfondendo. Una cosa è certa, il governo Musumeci non arretrerà neanche un millimetro e andremo avanti con l’opera di riforma e riordino del settore».

