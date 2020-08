Alcamo, dopo diciannove mesi aperto il cantiere dei lavori

Esattamente diciannove mesi dopo lo scattare dell’emergenza per la frana, il tratto sconquassato di via Per Camporeale, nell’immediata periferia alcamese, in provincia di Trapani, diventa ufficialmente un cantiere di lavori per essere concretamente sistemato.

È infatti avvenuta ieri mattina, alla presenza anche dell’ingegnere capo del Genio civile di Trapani Salvatore Caruso, la consegna dell’opera di consolidamento di questa strada, per un importo complessivo pari a 900 mila euro, il cui progetto è stato appaltato al Consorzio Stabile Vitruvio Scarl di Gioiosa Marea.

