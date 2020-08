Alcamo, rifiuti e aree verdi in degrado: è protesta

Rifiuti abbandonati, degrado, aree verdi comunali incolte. Fioccano ad Alcamo le segnalazioni di lettori del Giornale di Sicilia, i quali lamentano situazioni di incuria in varie zone del territorio.

Mentre il sindaco Domenico Surdi annuncia che oggi, «a causa di alcuni problemi legati all’impianto di compostaggio – dice - in cui conferiamo da qualche mese, ad Alcamo non si potrà effettuare la raccolta dei rifiuti organici».

Non soltanto si registra lo stato di abbandono del campo “Lelio Catella” e delle aree urbane attorno agli uffici del giudice di pace e comunali in via Verga e in via Sirena, come già ampiamente pubblicato ieri.

L'articolo di Massimo Provenza nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE