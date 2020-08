Porto di Mazara, fermi i lavori di dragaggio: si attende via libera dalla Regione

La telenovela del dragaggio del porto di Mazara, continua. C’è ancora da scrivere l’ultima puntata, cioè l’inizio dei lavori. In tal senso, si attende il pronunciamento dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) per la Ecol 2000” di Messina, la ditta che ha vinto l’appalto, coinvolta nell’operazione «Ottavo Cerchio», per stabilire se la stessa potrà continuare i lavori già iniziati o se verrà chiamata in causa la seconda ditta classificata”.

Ieri mattina abiamo sentito l’assessore comunale Vincenzo Giacalone al quale sarebbe stato assicurato «che a brave ci sarà il pronunciamento dell’Anac. Abbiamo sollecitato diverse volte il commissario regionale Maurizio Croce il quale ci ha detto di avere pazienza perché la giustizia deve fare il corso».

L'articolo di Salvatore Giacalone nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE