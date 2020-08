Calatafimi-Segesta, territorio devastato dai roghi

Ormai appare quasi certa la volontà da parte dei piromani di voler distruggere l’ultimo polmone verde della provincia di Trapani, quello che circonda la cittadina di Calatafimi. Non manca infatti domenica che un incendio non colpisca e ferisca parte di questo territorio dove ancora insiste per fortuna una vegetazione ad alto fusto ben conservata e questo grazie all’attenzione dei suoi abitanti.

Una attenzione che l’ha preservata negli anni da incendi gravi, come quello che ha invece subito nel luglio del 2017 il vicino bosco di Angimbè, la splendida sughereta andata in fumo per mano dell’uomo. L’ultimo incendio domenicale ha colpito la zona compresa tra contrada Pispisa, lato sud del parco archeologico di Segesta, Santuario di Mango e Vallone della Fusa.

