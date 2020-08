Rifiuti abbandonati e discariche abusive a Marsala, scatta la protesta dei cittadini

Rifiuti lungo i margini della strada e vere e proprie discariche abusive. Di questo si lamentano i cittadini a Marsala, soprattutto i residenti delle aree più colpiti dagli incivili di turno, ossia via Pupo (contrade Pispisia, San Michele Rifugio, Ranna, Giunchi, Addolorata e Dammusello), ma anche dalla zona di Santa Venera, in particolare da via Fiume. Cumuli di rifiuti anche accanto alla spiaggia di San Teodoro.

Non sono bastate le multe salate e le telecamere di videosorveglianza per fermare il fenomeno. Da più parti vengono, quindi, invocati maggiori controlli e sanzioni più severe. Proprio nei giorni scorsi, il sindaco Alberto Di Girolamo, a proposito dei maggiori controlli chiesti per contenere l’indisciplina di quanti rischiano di far divampare nuovamente la pandemia Covid-19, ha detto: "Non esiste una fabbrica dove fare richiesta di forze dell’ordine nel numero desiderato. Purtroppo, il loro numero è esiguo ed è un problema generalizzato che non riguarda solo la nostra città".

