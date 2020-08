Incendio a Castelvetrano, distrutto il parco fattoria

Gli spazi ma anche tutti gli addobbi utilizzati per il presepe di Natale e la Passione di Pasqua sono stati distrutti dalle fiamme. Un incendio di origine naturale ha distrutto buona parte del parco fattoria "Rosario Carimi" a Castelvetrano. La causa pare sia stata un cortocircuito che ha generato prima scintille che sono divampate in un incendio all'interno del magazzino di quattro piccole stanze e usato come deposito.

Nonostante l'intervento dei Vigili del fuoco le fiamme hanno divorato tutto. L'impianto elettrico è stato interrotto per precauzione e di conseguenza anche il rifornimento idrico di tutta la fattoria.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE