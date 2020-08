Acqua, Trapani spaccata in due da un guasto alla condotta: trovata la falla, i lavori continuano

Disagi a Trapani dell'interruzione della condotta che unisce le pompe di adduzione di via Marsala al depuratore consortile di Nubia. Con la chiusura di via Capitano Sieli la città si spacca in due con il passaggio a livello chiuso ormai da più di una settimana.

Ma la falla, assicura l’assessore di competenza del Comune di Trapani Ninni Romano, è stata trovata. "Abbiamo appurato che la rottura sta proprio sotto i binari della ferrovia per cui, stabilito questo, adesso ci sono i tecnici che stanno programmando l’intervento tecnico da fare. Questo significa che i lavori dureranno ancora purtroppo".

Sebbene la rottura sia proprio sotto i binari, non verrà interrotto il traffico dei treni. La posizione scomoda, però, non permette di intervenire con mezzi pesanti e che creino vibrazioni. Per l’assessore Romano, il tutto si potrebbe concludere la prossima settimana. Rimane quindi ancora valida l’ordinanza che prevede il divieto di balneazione al lungomare Dante Alighieri a 250 metri sia a sinistra sia a destra dal pennello di scarico a mare in corrispondenza di

via Tunisi di fronte il CCR di Trapani.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

