Migranti, la nave quarantena ad Augusta ma il sindaco di Trapani attacca: "Cattiva gestione"

La nave quarantena «Aurelia» va ad Augusta e il sindaco di Trapani revoca l’ordinanza con cui ieri aveva vietato lo sbarco di migranti ed equipaggio. E denuncia la «maldestra gestione romana». La nave partita da Lampedusa con 273 tunisini a bordo, era giunta ieri mattina a Trapani, posizionandosi nella acque antistanti il litorale nord della città.

Originariamente destinata al porto di Corigliano Calabro è stata successivamente, spiega il sindaco «dirottata» a Trapani. «Appresa la notizia per le vie brevi» - scrive nella successiva ordinanza - che la nave Aurelia nella tarda serata di ieri è salpata «per fare rotta presso il porto di Augusta, si intendono superati gli effetti», della precedente ordinanza sindacale che vietava lo sbarco. «Agli atti del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica - commenta Tranchida - la verità sulla maldestra gestione romana della nave Aurelia. Mi auguro che tale scivolone ne eviti altri per il futuro».

