Trapani, il sindaco vieta lo sbarco dalla nave quarantena

"Confermo il divieto di sbarco per i migranti ed il personale della nave quarantena "Aurelia". Così il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, in seguito alla decisione di spostare da Lampedusa a Trapani la nave per la quarantena Covid 19.

"Bisognerebbe capire meglio anche e perchè - aggiunge - la nave Aurelia destinata a Corigliano Calabro invece sia stata dirottata su Trapani, sommandosi ad altra nave già presente e per motivi analoghi in rada. Bisognerebbe capire anche perchè la scelta di raddoppiare navi quarantena sul porto turistico di Trapani sia stata ispirata da motivi di sicurezza opportunamente e debitamente pianificati e non abbia più opportunamente fatto mente locale su altri porti siciliani".

© Riproduzione riservata