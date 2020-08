Coronavirus, interventi di adattamento degli spazi nelle scuole di Paceco

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche, con forniture di arredi ed attrezzature scolastiche, sono stati deliberati a Paceco, in provincia di Trapani, dalla Giunta Scarcella, in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 e tutelare la salute degli studenti, dei docenti e di tutto il personale in servizio nei plessi scolastici.

Con un contributo di 40000 euro, stanziato con fondi europei dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in considerazione della popolazione scolastica del Comune di Paceco attestata tra 751 e mille studenti, sono stati finanziati interventi urgenti per l’adeguamento delle aule didattiche e per l’acquisto di arredi dei plessi di scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola dell’infanzia.

“È una tappa fondamentale per riaprire le scuole di Paceco in sicurezza e poter iniziare il nuovo anno scolastico con il distanziamento previsto dalla normativa vigente” ha dichiarato il sindaco Giuseppe Scarcella.

L’esigenza prioritaria, secondo l’Amministrazione comunale, è quella di rendere gli ambienti spaziosi, più sicuri per tutti i bambini, particolarmente per i più piccoli, per i quali risulterebbe difficile mantenere le regole del distanziamento sociale. A tal proposito è previsto l’acquisto di banchi monoposto e sedie, armadi, lavagne, cattedre e mattonelle antitrauma per le aree di gioco.

© Riproduzione riservata