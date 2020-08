In auto da Mazara a Palermo con cocaina e 8mila euro, arrestati 4 mazaresi

Hanno viaggiato in auto da Mazara del Vallo a Palermo con cocaina e 8mila euro. Quattro persone sono state arrestate dai poliziotti della sezione Criminalità Straniera e prostituzione della Squadra Mobile, impiegati nel pattugliamento di viale Regione Siciliana, a Palermo. Gli agenti hanno fermato due auto sospette ad un posto di blocco.

Il nervosismo degli occupanti i mezzi, quattro nativi e residenti a Mazara del Vallo, rispettivamente di 26, 30, 33 e 40 anni, ha suggerito i poliziotti di estendere il controllo ad una perquisizione sul mezzo: sono così saltati fuori 102 grammi di eroina e ottomila euro in contanti ai quali se ne sono aggiunti altri duemila nell’abitazione di uno dei fermati.

I quattro mazaresi sono stati messi ai domiciliari per il reato di detenzione di sostanza stupefacente. Indagini sono in corso per risalire a fornitori e destinatari dello stupefacente.

