Valderice, proseguono le ricerche dei 24 migranti fuggiti da Villa Sant'Andrea

Proseguono le ricerche dei 24 migranti fuggiti domenica dal centro accoglienza Villa Sant’Andrea che si trova sulla via Toti a Valderice.

Le ricerche, iniziate subito ad opera delle Forze dell’Ordine, hanno dato esito positivo solo per due fuggitivi che sono stati bloccati. Qualche altro, in base ad alcune testimonianze, pare sia stato visto nel territorio ericino.

Tra i migranti qualcuno si sarebbe pure infortunato nel modo di saltare il muro di recinzione della villa valdericina. Le fughe dal luogo in questione sono ormai diventate una consuetudine per gli ospiti immigrati, dato che non è la prima volta che accade qualcosa di simile. La villa non sembra essere adeguata alle norme di sicurezza e non è difficile introdursi nei giardini privati per dileguarsi.

