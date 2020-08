Trapani, il prefetto Ricciardi in visita alla Questura: "Guardia alta su tutto il territorio"

Ferragosto al lavoro per il prefetto Tommaso Ricciardi che ha scelto di visitare la sala operativa della Questura di Trapani intrattenendosi con il questore e con il personale in servizio nella sala operativa. Una estate infuocata per il Prefetto che ha dovuto contrastare numerosi problemi, Covid compreso.

L'intervista di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

