Marsala, dopo oltre 14 anni conclusi i lavori al Palazzetto dello sport

A 14 anni e mezzo dalla chiusura per «inagibilità», il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo (Pd), ha annunciato la conclusione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento (effettuati dal Comune a più riprese per mancanza di fondi sufficienti) del Palazzetto dello Sport.

«In molti - afferma il sindaco - avevano perso la speranza di rivedere in tutto il suo splendore il nostro palazzetto dello sport, uno dei più grandi impianti coperti di tutta la Sicilia (oltre 4 mila posti a sedere, ndr), che ha ospitato negli anni importanti eventi sportivi e canori. Quella del palasport di Marsala è la solita storia, tutta italiana, di lavori fatti a singhiozzo e di soldi spesi male, ma non ci siamo scoraggiati. Anche se non è stato facile considerando le ristrettezze finanziarie, ma ce l’abbiamo fatta. Oggi, Marsala può contare di nuovo su un impianto di livello agonistico moderno, sicuro e funzionale; una struttura che è motivo di orgoglio per le squadre di molte discipline e per tutti i marsalesi che amano lo sport».

A decretare, nel dicembre 2005, la chiusura del Palasport era stata la commissione provinciale per i pubblici spettacoli, che riscontrò problemi alle uscite di sicurezza, all’impianto elettrico, agli arredi e ai servizi. Da allora, nei lavori di sistemazione il Comune ha proceduto a tappe, con vari appalti, e rinviando più volte la data di riapertura della struttura sportiva, che, realizzata con un finanziamento regionale, fu inaugurata nel 1991 e nella quale l'ormai scomparsa Pallacanestro Marsala giocò, nel 1992/93, il suo unico campionato di serie A2. Retrocessa in B1, infatti, la società subito dopo fallì.

Quella stagione sportiva e il Palasport di Marsala passarono, comunque, alla storia del basket italiano per la gara che ha fatto registrare lo score più alto nella storia della massima seconda divisione nazionale di pallacanestro, oggi Campionato di Legadue. Il 27 settembre 1992, infatti, la gara Medinform Marsala - Teorema Tour Arese Milano si concluse, dopo tempi supplementari, con il punteggio di 133-135.

