Incendio a Monte Inici, interviene elicottero del centro Csar per spegnere il rogo

L'equipaggio dell'82° Centro CSAR è intervenuto per spegnere un rogo divampato a Monte Inici, in zona Baglio Foderà, nel territorio di Castellammare del Golfo.

L’elicottero HH139A in assetto antincendio è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi dirigendosi sulla zona dove insistevano le fiamme. In due ore e mezza di volo, sono stati effettuati 16 sganci per un totale di quasi 13000 litri di acqua. L'HH-139A fa parte degli assetti delle Forze Armate che il Ministero della Difesa ha disposto per la campagna antincendi boschivi di quest'anno in Sicilia, iniziata lo scorso 15 giugno, che consolida la collaborazione, già da qualche anno, tra Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

