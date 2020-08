Aveva droga in casa, arrestato un marsalese

Durante il periodo di ferragosto i Carabinieri della Compagnia di Marsala, diretti dal capitano Marco Cirillo, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia, nel quadro di un servizio straordinario di controllo del territorio, volto on particolare alla localizzazione di punti di spaccio di droga, hashish e marjiuana, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il pregiudicato Jonny Vinci, di 29 anni, marsalese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; per lo stesso delitto e per furto di energia elettrica è stato denunciato, in stato di libertà, un incensurato del luogo.

