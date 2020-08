Trapani, il vescovo Pietro Maria Fragnelli annuncia le nuove nomine

Al termine della Santa messa pontificale per la solennità della Madonna di Trapani, patrona della Diocesi, il vescovo Pietro Maria Fragnelli ha annunciato alcune nomine. “Lasciate che io faccia conoscere alla comunità diocesana alcune novità relative al nuovo anno pastorale” ha detto. Il vescovo si è prima soffermato sui saluti e ringraziamenti ai religiosi che lasciano la diocesi: Padre Felice Muratore, che saluta la parrocchia di San Giuseppe a Trapani e padre Damiano Cingolani, che lascia la matrice di Favignana e a tutte le religiose che vanno via dal territorio trapanese.

“Il saluto affettuoso e commosso lo rivolgo ancora una volta – ha continuato monsignor Fragnelli - a Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano, Arcivescovo Coadiutore eletto di Agrigento, la cui ordinazione episcopale avverrà il prossimo 5 settembre ad Agrigento. Questa elezione di don Alessandro ha reso necessario un processo di riorganizzazione della Diocesi. Com’è già noto – ha aggiunto - al posto di Monsignor Damiano sono subentrati come Vicario Generale Don Alberto Genovese e come Vicario Giudiziale Don Fabio Angileri”.

Quindi gli altri cambiamenti: “Mons. Liborio Palmeri continuerà il lavoro svolto come Delegato Vescovile per la ricerca, le arti e il dialogo culturale, a volte poco conosciuto in ambito ecclesiale, portando a compimento il restauro della chiesa di San Rocco in Via Turretta e tutte le attività che questo settore gli ha già permesso di sviluppare. Dal primo ottobre don Liborio assumerà anche l’ufficio di parroco di una comunità stabile ma piccola, Maria SS. Immacolata a Nubia. In modo analogo ho nominato don Fabiano Castiglione, titolare di cattedra nel Conservatorio di Cosenza, Delegato per la promozione della cultura musicale nel nostro territorio. Don Fabiano lascerà le parrocchie di Castellammare del Golfo e assumerà la cura, come amministratore parrocchiale, della comunità di Maria SS.ma Immacolata a Locogrande".

"Per intensificare il cammino di attenzione ai Beni culturali della nostra Diocesi - continua il vescovo - Mons. Pietro Messana diventa Delegato per i rapporti con la Soprintendenza. Per quanto riguarda le parrocchie, al posto di don Genovese nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes a Trapani ho nominato parroco don Francesco Salvatore Vivona. Gli subentra in Curia don Filippo Cataldo come nuovo economo diocesano. Vice economo sarà il Diacono Vito Schifano. A Castellammare del Golfo in sostituzione di don Fabiano subentrano don Salvo Morghese come parroco della Matrice e don Giuseppe Grignano come parroco di Sant’Antonio. A Buseto Palizzolo ho accolto le dimissioni di Don Salvatore Camilleri per raggiunti limiti di età e ho provveduto a nominare Don Giancarlo D’Angelo Amministratore parrocchiale. Don Salvatore si è reso disponibile a collaborare con la Parrocchia di Crocevie in Valderice".

"In Alcamo, dopo aver accettato le dimissioni di don Pietro Filippi, nomino don Francesco Mistretta parroco della parrocchia Santi Apostoli Paolo e Bartolomeo, conservando anche la cura pastorale della Parrocchia di san Giuseppe. Don Filippi continuerà a prendersi cura dell’ospedale cittadino. Don Antonino Catalano, dopo aver concluso gli studi, diventa parroco moderatore delle parrocchie di Napola e di Lenzi, di cui don Paolo Gucciardo sarà parroco in solido. Nel contempo assume l’incarico di assistente spirituale del Centro Sportivo Italiano. Durante la Visita pastorale avviata a Trapani ho riscontrato la necessità di una maggiore cura pastorale degli abitanti della contrada Rigaletta-Milo nel territorio di Erice. Ho eretto una nuova parrocchia che si chiamerà S. Massimiliano Kolbe che è stata provvisoriamente affidata al parroco di san Paolo, Don Filippo Cataldo. I novelli diaconi entrano nei seguenti incarichi: Don Roberto D’Aleo alla Matrice di Alcamo con una speciale attenzione ai giovani della città; Don Angelo Daniele Orlando alla Fondazione Auxilium e alla parrocchia Cristo Re di Valderice”.

