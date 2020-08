Ferragosto, Favignana lasciata senza vigili: è caos

Niente vigili urbani alla vigilia di Ferragosto a Favignana così come nei giorni successivi. Il comandante Filippo Oliveri è ai domiciliari, coinvolto anche l’ex sindaco Giuseppe Pagoto nell’operazione Aegades. Ma che fine hanno fatto gli altri vigili? «Me lo sono chiesto anche io - dice l’ingegner Pietro Valenti, appena insediatosi Commissario straordinario dopo le dimissioni di sindaco e giunta dopo l’indagine - e ho scoperto che erano state autorizzate le ferie in periodo ferragostano e questo ancora prima della bufera giudiziaria». Una scoperta che Valenti non avrebbe voluto fare. «Vigili urbani a parte - dice - mi sono ritrovato dinanzi una situazione incredibile».

L’articolo di Laura Spanò nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata