Cade con lo scooter a Salemi, grave una ragazza

Due ragazze a bordo di uno scooter sono scivolate andandosi a schiantare contro un albero a Salemi. L’incidente è avvenuto alla fine di via Marsala. Coinvolte una 18enne e una 14enne.

A preoccupare sin da subito sono state principalmente le condizioni di salute della conducente del ciclomotore trasportata in codice rosso all’ospedale di Marsala dove è stata operata per una forte emorragia al fegato. Le sue condizioni sono stazionarie. L’altra ragazza è stata trasportata al Civico di Palermo al reparto maxillo facciale per un controllo.

