Trapani, litigio e rissa con dei ragazzini: in ospedale l'ex sindaco Fazio

Mimmo Fazio, ex sindaco di Trapani ed ex deputato regionale all'ARS, ha riportato una ferita suturata con 6 punti esterni e 3 interni all’arcata sopraccigliare con la frattura dell’osso interessato a seguito di una lite con un diciassettenne avvenuta nell’isola di Marettimo.

L’ex politico mentre stava recandosi a pescare è stato raggiunto da una secchiata d’acqua arrivata da un gruppo di ragazzi che, pare, fossero intenti a scherzare fra di loro. Fazio sorpreso dall’inatteso lancio d’acqua ha avuto una reazione verbale nei confronti di un minorenne e dalle parole si è passati alle mani.

Improvvisamente, per cause in corso d’accertamento, il viso dell’ex sindaco di Trapani grondava di sangue. Entrambi i protagonisti sono stati refertati presso la Guardia Medica del luogo. Poi l’intervento dell’idroambulanza per il trasferimento all’Ospedale S. Antonio Abate di Trapani.

© Riproduzione riservata