Ricorre la solennità di Maria SS. di Trapani, la città è in festa per la sua patrona

Ricorre oggi la solennità di Maria SS. di Trapani, la città è in festa per la patrona della diocesi e compatrona della città. I trapanesi, infatti, sono molto devoti all'immagine sacra della Madonna.

Alle 18,30 è in programma l’omaggio floreale ai santi patroni da parte dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trapani, a Palazzo Cavarretta, sormontato dalle immagini della Vergine, di Sant’Alberto e di San Giovanni. A seguire una breve esibizione della banda musicale “Città di Trapani”.

Alle 19.30, in Cattedrale, il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà il solenne pontificale. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sui profili Facebook e Youtube della diocesi di Trapani e in tv con la collaborazione di Telesud (canali 118 e 518) e Maria Vision Italia (canale 662).

