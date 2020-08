Valderice, rissa fra ragazzi del paese e migranti

Ancora poco chiari i motivi che venerdì sera mentre si stava svolgendo il concerto dei “Cantunera” a Valderice due gruppi opposti, migranti e ragazzi del luogo, improvvisamente sono venuti alle mani dandosele di santa ragione.

La rissa tra extracomunitari e giovani di Valderice ha creato panico e paura tra le tante famiglie presenti in quel momento al concerto e come naturale avviene in questi casi, si è assistito ad un fuggi fuggi generale.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE