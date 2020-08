Coronavirus, bene il divieto notturno delle spiagge a San Vito Lo Capo: regole rispettate

A San Vito Lo Capo, una delle spiagge più frequentate d’Italia, sembra funzionare il divieto di accesso notturno nelle date del 14, 15 e 16 agosto.

«Non si sono registrati - spiega una nota del Comune nel trapanese - i classici flussi di pendolari in entrata, provenienti dai territori limitrofi, e i giovani in vacanza hanno rispettato le regole. I controlli effettuati per l’intera notte, in maniera sinergica, da polizia municipale, carabinieri e guardia costiera non hanno evidenziato particolari situazioni di criticità sulla spiaggia di San Vito Lo Capo, mentre un gruppetto di giovani è stato fatto allontanare da Baia Santa Margherita.

«Un ottimo risultato quello ottenuto ieri sera- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino- . Desidero ringraziare per il grande il senso civico ed il rispetto delle regole i tantissimi turisti e i giovani presenti ieri che non hanno invaso la spiaggia. Un ringraziamento particolare- aggiunge- va alla forze dell’ordine, ai carabinieri, alla guardia costiera e al comando dei vigili urbani, che sono state impegnate per tutta la notte e ai volontari dell’associazione Sviluppo San Vito. Ancora una volta San Vito Lo Capo ha dimostrato di essere una comunità sensibile e rispettosa delle regole. Questa mattina le spiagge si sono presentate pulite e pronte per ospitare le persone che vorranno trascorrere la giornata nel nostro meraviglioso territorio».

