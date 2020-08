Spiagge di Erice, a Ferragosto accesso negato

L’accesso alle spiagge libere in tutto il territorio del Comune di Erice sarà vietato dalle 21 di oggi alle 6 del 15 agosto e dalle 21 del 15 agosto alle 6 del 16 agosto. Lo stabilisce un’ordinanza del vicesindaco Gianni Mauro che ha indicato, inoltre, che negli stessi periodi, sul tratto ericino del Lungomare Dante Alighieri, è vietata la vendita anche per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro e lattine.

“Si tratta di misure straordinarie atte a prevenire il rischio di pandemia da Covid-19, in particolare per

contrastare la formazione di assembramenti sulle spiagge libere del territorio durante le notti di Ferragosto – ha dichiarato il vicesindaco.- “Confido nel senso di responsabilità da parte di tutti affinché non si ripetano le scene purtroppo viste durante la serata del 10 agosto in cui, nonostante gli accorati appelli rimasti inascoltati, i frequentatori, incuranti delle regole, hanno trasformato la spiaggia libera in una discoteca a cielo aperto con tanto di abbandono di spazzatura e bottiglie di vetro”.

