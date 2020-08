Riserva dello Zingaro, stop alle chiusure: spiagge riaperte ai turisti

No alla chiusura delle spiagge, parchi e riserve naturali, soggetti ad alta pericolosità di dissesto idrogeologico in caso di allerta gialla. La decisione è stata presa ieri nel corso di un vertice presieduto dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Salta dunque la disposizione che negli scorsi giorni ha negato l'accesso a tanti turisti, che avrebbero voluto accedere alla Riserva dello Zingaro, chiusa però per allerta gialla per diversi giorni.

Nessun contingentamento è stato invece deciso per l’accesso alle spiagge dove si registrano notevoli assembramenti in netto contrasto con le misure anti Covid. Un problema che si riscontra, e non solo, nelle calette dello Zingaro.

