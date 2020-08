Coronavirus, stretta sulle discoteche di Marsala: "A Ferragosto più controlli"

Anche il sindaco Alberto Di Girolamo si unisce a tanti altri primi cittadini siciliani e sottolinea l'applicazione delle nuove regole in discoteche e sale da ballo per cercare di contenere il diffondersi del contagio del Covid-19 in vista del Ferragosto.

Uso della mascherina, distanza di sicurezza, pulizia delle mani le misure base a cui si aggiunge il divieto di ospitare più del 40 per cento dell’afflusso pubblico normalmente autorizzato. Inoltre gli esercizi commerciali che intendano promuovere eventi aperti al pubblico devono comunicare la decisione al Comune e alla Prefettura, entro le 48 ore antecedenti, l’evento in programma.

L'articolo completo di Dino Barraco nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

