Pantelleria, intitolato a Sebastiano Tusa il "Museo del Mare"

Oggi, 12 agosto, alle 19 si terrà a Pantelleria l’intitolazione del “Museo del Mare” a Sebastiano Tusa, l’archeologo di fama internazionale prematuramente scomparso.

L’evento, ideato dalla Sovrintendenza del Mare, in collaborazione con la Regione Sicilia e il Comune di Pantelleria, è il primo di una serie di appuntamenti che organizzerà il Comune di Pantelleria volti a ricordare e rendere omaggio all’uomo e archeologo Tusa, ricordato con grande affetto dalla popolazione dell’isola.

In presenza dei parenti e delle autorità verrà scoperta la targa dell’intitolazione del Museo. Poi in programma la proiezione di un estratto del film “Appunti per la terra di Yrnm – Archeologia a Pantelleria nella testimonianza del Professor Tusa” del regista Nicola Ferrari e un concerto per pianoforte di Sofia Vasheruk.

© Riproduzione riservata