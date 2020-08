Mazara del Vallo, uomo scomparso senza lasciare tracce: è giallo

Continuano le ricerche da parte delle forze dell’ordine del 59enne mazarese Girolamo Basone di cui non si hanno più notizie dallo scorso 29 luglio.

L’uomo si era allontanato, senza far ritorno, dalla sua casa, il civico 9 di via Carlo Lorenzini “Collodi”, nella zona vicina al cimitero comunale, la stessa ove il 1° settembre 2004, in via Domenico La Bruna, era stata scomparsa, molto probabilmente rapita, la piccola Denise Pipitone.

Girolamo Basone, celibe, vive da solo in quella casa, lasciata in eredità dai genitori, da almeno cinque anni; in quella stessa via risiedono il fratello maggiore, Giuseppe, ed altri parenti.

L'articolo di Francesco Mezzapelle nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

