Trapani, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno arrestato per il reato di evasione un giovane di 24 anni. L'uomo, Mirko Alvaro, era stato arrestato per detenzione di droga lo scorso 22 giugno in zona Fontanelle a Trapani.

Il giovane si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, nonostante gli arresti domiciliari. Gli agenti li hanno successivamente ritrovato in via Nicolò Rodolico.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo svoltosi nella mattinata di ieri, dove sono stati riconfermati gli arresti domiciliari.

