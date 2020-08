San Vito Lo Capo, condannato per ricettazione fugge in Belgio: arrestato dopo 8 anni

I carabinieri di Alcamo, in provincia di Trapani, hanno dato esecuzione, dopo 8 anni, ad un ordine di carcerazione per un uomo condannato di ricettazione, ma fuggito in Belgio dopo la condanna.

I carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno arrestato un palermitano 45enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Termini Imerese nel 2012, per i reati di ricettazione e contraffazione. L'uomo era stato condannato alla pena di due anni e mezzo di carcere. Per sottrarsi, però, era fuggito con la famiglia in Belgio, facendo perdere le sue tracce.

Dopo 8 anni, aveva deciso, in questi giorni, di tornare in Sicilia per trascorrere con i familiari un periodo di vacanza a San Vito Lo Capo, prenotando una camera in un noto hotel del centro. La sua presenza, tuttavia, non è sfuggita ai carabinieri che lo hanno subito rintracciato all’interno della struttura, notificandogli l’ordine di carcerazione.

L’uomo dovrà ora scontare la sua pena nel carcere di Trapani ove è stato condotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

