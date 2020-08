Castellammare, nonna Giuseppina compie 100 anni e riceve una targa dal Comune

Festa a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Giuseppina Mione compie cento anni e festeggia il secolo di vita con le tre figlie, 5 nipoti e 4 pronipoti. Il Comune le dona anche una targa ricordo.

Accudita dalle tre figlie femmine, Giuseppina Mione è nata il 5 agosto del 1920 ed è vedova da 22 anni dell'impiegato Carlo Fazio. Abbastanza lucida ed attenta, la longeva nonnina castellammarese ha festeggiato il secolare compleanno con l'affetto di amici e parenti che hanno spento con lei le candeline a tre cifre della torta augurale

Presente ai festeggiamenti il consigliere comunale delegato Sebastiano Cusenza, che ha consegnato una targa ricordo alla centenaria castellammarese.

«Un traguardo importante e ci rallegriamo con Giuseppina Mione per il lungo percorso di vita che rappresenta un cammino ricco di esperienza e ricordi da condividere con tutti coloro che la amano e le stanno vicini –dice il sindaco Nicolò Rizzo-. Per la nostra città è un vero piacere festeggiare dei compleanni centenari ed a nonna Giuseppina auguriamo di trascorrere ancora tanti anni in salute e serenità».

