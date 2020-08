Mazara del Vallo, incendio doloso nella notte al centro di raccolta rifiuti

Un incendio, nella notte, è divampato al centro di raccolta rifiuti di Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri.

La struttura - nota come Ccr di via Marsala - è operativa per l’utenza non commerciale ed era stata riaperta a metà maggio. Le fiamme però sarebbero partite da un cumulo di legna depositato in uno dei cassoni utilizzati per raccogliere i rifiuti, hanno avvolto l’intero centro di raccolta, distruggendo una parte delle attrezzature utilizzate.

I carabinieri hanno interrogato uno dei responsabili del Ccr. Secondo i primi riscontri l’incendio è di natura dolosa. Il responsabile inoltre avrebbe raccontato di alcuni tentativi di furto avvenuti nelle scorse settimane.

La questione dei rifiuti è un tema attuale a Mazara del Vallo anche per via del licenziamento di tre dipendenti della Srr Trapani sud, contestato dal sindacato Ugl che ha ritenuto «illegittimi» i provvedimenti, poi confermati dal sindaco Salvatore Quinci.

