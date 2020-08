Furto in un'azienda agricola nel Trapanese, due arresti

Colti in flagrante mentre trasportano la refurtiva da un'azienda agricola. I carabinieri di Napola e Fulgatore hanno arrestato per furto aggravato Valeriu Iulian Turcu, 44 anni e Vasile Cristian Apostol, 53 anni, entrambi originari della Romania ma residenti a Castellammare del Golfo e gravati da precedenti di polizia.

I due uomini sono stati fermati dai militari nella tarda serata di lunedì 3 agosto mentre percorrevano la Strada Statale 113 all’altezza della frazione di Ummari, a bordo di un autocarro che trasportava 25 tubi in zinco per l’irrigazione opportunamente tagliati, una mangiatoia ed una ringhiera in ferro.

Dagli accertamenti svolti è emerso che tutto il materiale che si trovava a bordo del mezzo era stato asportato poco prima da una azienda agricola della zona. La refurtiva è stata riconsegnata immediatamente al legittimo proprietario mentre gli arnesi da scasso sono stati posti sotto sequestro. Nel corso del giudizio direttissimo l'arresto è stato convalidato.

