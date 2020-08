Calcestruzzo depotenziato, chiude una scuola a Mazara del Vallo

Chiusa la scuola dell’infanzia e primaria "Giovanni Paolo II" a Mazara del Vallo. Il plesso di via Santoro Bonanno, che fa parte dell’Istituto comprensivo «Giuseppe Grassa», stando ad alcune analisi strutturali, presenterebbe una "modesta resistenza meccanica del calcestruzzo, certamente legata anche ad una insufficiente compattezza dello stesso".

Pur «non riscontrandosi condizioni di pericolo grave ed imminente», il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ne ha disposto la chiusura.

Il provvedimento è stato adottato, si sottolinea nell’ordinanza, per garantire «la tutela della pubblica incolumità con

contestuale divieto di svolgere, in detto immobile, attività didattica e lavorativa». I controlli sono stati eseguiti su

richiesta del dirigente scolastico, che ha segnalato la necessità di verificare l’eventuale presenza di cemento depotenziato in alcune strutture.

Il Comune ha quindi incaricato dei tecnici per accertare la qualità del calcestruzzo utilizzato per la realizzazione dell’immobile, costruito negli anni '70. Fino a ieri, con le sue 14 aule, il plesso ha ospitato circa 280 alunni.

© Riproduzione riservata