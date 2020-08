Marsala, si installano le "paline" per la circolare

A poco meno di un mese dalla immissione in servizio degli 11 nuovi bus acquistati dal Comune di Marsala, nel Trapanese, con i fondi comunitari, l’Amministrazione comunale ha completato il posizionamento delle “paline” di segnalazione – dieci in totale – lungo il percorso che sarà effettuato dalla circolare urbana gratuita.

«Il suo posizionamento ha l’obiettivo di rendere confortevole il servizio bus, così come accade da decenni in tantissime altre città italiane, favorendo sempre più, in tal modo, l’utilizzo del bus per muoversi i città – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -. Presto arriveranno altre “paline” che, insieme a nuove pensiline di attesa/riparo, saranno sistemate lungo le linee che circolano sul territorio comunale».

L'articolo di Dino Barraco nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

