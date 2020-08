Erice, tornano in funzione i parcheggi a pagamento

Ad Erice tornano in funzione i posteggi a pagamento. Gli stalli blu del centro storico del Monte sono stati riattivati dopo un lungo periodo di fermo. Il servizio, gestito dalla Soes, era stato sospeso per il lockdown.

Con l’allentamento delle misure per contrastare la diffusione del coronavirus, erano stati man mano ripristinati i posteggi a pagamento della zona di Casa Santa e del lungomare Dante Alighieri, ma non quelli del borgo medievale, dove fino a fine luglio la sosta è rimasta libera. I parcometri sono stati riaccesi ai primi di agosto, con gli ausiliari del traffico che sono tornati in servizio nel piazzale di porta Trapani e nelle altre parti del centro storico dove sono presenti strisce blu.

L'articolo di Mario Torrente nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

