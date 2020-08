Alcamo, edilizia sostenibile: il Comune presenta il progetto

Procede l’iter per realizzare ad Alcamo il progetto “Alcamo Edilizia Sociale Sostenibile”. È stato presentato ieri mattina al Centro congressi Marconi.

Il progetto consiste nel ripristinare una palazzina tuttora in abbandono e degrado (ex palazzo Vutano) in via Mistretta e che fa parte del patrimonio comunale da diversi anni, in quanto acquisita dal Comune per abusivismo, e nel creare in corso Generale Medici una villetta pubblica e nuovi parcheggi a beneficio del quartiere.

L'articolo di Massimo Provenza nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE