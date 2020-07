Corruzione, nuove accuse all'ex sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto

Nuove accuse per l’ex sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, indagato per falso ideologico e turbata libertà di un procedimento. Il Tribunale del Riesame lo ha sottoposto all’obbligo di dimora a Trapani, annullando gli arresti domiciliari notificati dalla Guardia di Finanza lo scorso 17 luglio nell’ambito del blitz Aegades in cui sono indagate 24 persone.

Nel fascicolo principale Pagoto è indagato per corruzione, abuso d’ufficio, turbativa d’asta e altri reati. La nuova indagine della procura di Trapani - per cui è stato notificato l’avviso di conclusione indagine - riguarda anche altre altre otto persone tra cui il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ma le accuse si riferiscono agli anni in cui fu primo cittadino del comune di Erice. Indagati anche l’ex assessore di Favignana Giovanni Sammartano e il comandante della polizia Municipale dell’isola, Filippo Oliveri: entrambi sono ancora agli arresti domiciliari.

